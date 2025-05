Sergio Pizzolante: ”Questa meravigliosa ragazza”

Il mio corpo mi ha fatto soffrire ma io lo perdono…perché non lo potete perdonare voi?

In questa frase c’è tutto.

C’è tutto il coraggio di questa ragazza meravigliosa. La sua intelligenza, la sua anima.

C’è la stupidità, che galoppa nel mondo, di chi crede di vedere cosa non è perfetto negli altri perché non sa vedere il deforme che ha in sé.

E giudica e offende senza sapere che a ogni offesa corrisponde la contabilità crescente della propria malvagità, della propria ignoranza.

Non sono solo ragazze e ragazzi, spesso sono mamme di ragazze e ragazzi, i loro figli, le loro figlie sono nate come è nata Big Mama e poi sono diventate stupide grazie a loro.