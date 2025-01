Sergio Pizzolante. VISIONI E NUOVA COMUNICAZIONE PRESENTANO IL LIBRO DI SALVATORE MERLO E ANTONELLO CAPORALE

Conversando con Sergio Gambini e Sergio Pizzolante su come l’Italia possa avere una destra e una sinistra migliori, Merlo e Caporale innescheranno un doppio dialogo che riflette la struttura del libro, in grado di offrire al lettore, in una prospettiva letteralmente “rovesciata”, i percorsi che i due autori hanno compiuto nell’interrogare la destra e la sinistra, spronandola a mettere a frutto quelle che individuano come occasioni.