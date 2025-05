Serie B/ Colpo Grosso PromoPharma: battuto il Rubicone Serie D femm.: Titan Services – Santarcangelo si gioca il 7 maggio

Serie B masch. PromoPharma – Sab Group Rubicone 3 a 0 (25/17 25/18 27/25). Arbitri Luigi Argirò (1° arbitro) e Tecla Natasha Santoro (2°). La vittoria della PromoPharma per 3 a 0 sulla Sab Group Rubicone di sabato 3 maggio è la classica ciliegina sulla torta di un campionato bellissimo, giocato dai ragazzi di coach Ricci ai massimi livelli possibili. Il match è stato appassionante perché giocato su ritmi alti, con una PromoPharma molto solida e ordinata che ha permesso alle individualità presenti in squadra di esaltarsi. I titani, particolarmente efficaci a muro, si sono regalati una vittoria di prestigio e salgono a 45 punti in classifica a una giornata dal termine del campionato.

Cronaca. Ottima partenza della PromoPharma grazie a un lungo turno in battuta di Bernacchini e tre spettacolari muri punto, due del centrale Marcoionni e uno della banda Benvenuti (6/1). Il Rubicone è molto falloso in attacco in questo inizio match e i padroni di casa ne approfittano per tenere le distanze (14/8) dimostrandosi più concreti un po’ in tutti i fondamentali. Sul 18/10 Mascetti, allenatore ospite, è costretto a chiamare il secondo time-out del set. Sul 21/14, a seguito di un mini break di 3 a 0 degli avversari, tocca a coach Ricci chiamare il suo primo time-out. Dopo i consigli dell’allenatore, la squadra si ricompone e porta a casa il parziale per 25/17. La seconda ripresa di gioco si apre come si era chiusa la prima: con un ace di Frascio che dà il là a un suo lungo turno in battuta proprio come Bernacchini nel primo set (4/0). Sul 12/8 primo time-out ospite con le due squadre che, dopo il break iniziale, si sono fin lì equivalse. I ritmi sono alti; difesa, muro e ricezione dei due team si esaltano e la partita è gradevole. Gli ospiti hanno il torto di continuare a commettere qualche errore di troppo in attacco e in battuta che li tiene distanti nel punteggio. Il parziale va così alla ProPharma per 25/18. Il terzo set parte con due errori dei padroni di casa e con un Rubicone meno falloso e più efficace in battuta, adesso è la PromoPharma che deve inseguire (5/9 al primo time-out sammarinese). I titani soffrono gli attacchi di Mazzotti da posto 2 ma è il livello generale del gioco ospite che si è alzato. Comunque la PromoPharma non molla, continua a giocare in modo ordinato e riesce ad avvicinarsi diverse volte agli avversari ma senza mai riuscire nell’aggancio fino al 23/23. In quel momento inizia un botta e risposta che si conclude ai vantaggi per 27/25 in favore di San Marino.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 1, Bernardi 7, Frascio 11, Bernacchini 17, Marcoionni 6, Benvenuti 5, Rizzi (L1), Muccioli, Ricci. N.E. Bacciocchi (L2), Vulpinari, Conti, Borghesi, Carigi . Ace 4. Battute sbagliate 3. Muri punto 10. All. Marco Ricci.

Tabellino Sab Group. Gherardi 1, Bonatesta 8, Sacchetti (L2), Carlini (L1), Zammarchi, Mazzotti 19, Bellomo 12, Massaro 2, Rocchi 3, Procelli, Nori, Marazzi 1. N.E. Graziani. Ace 2. Battute sbagliate 11. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 62, Sab Group San Mauro Pascoli 61, Sir Safety Umbria Academy Assisi 49, Novavolley Loreto 48, Paoloni Macerata 48, Sabini Castelferretti 47, PromoPharma 45, Querzoli Forlì 40, Battistelli Real Bottega 29, Sios Novavetro San Severino Marche 29, Montorio Teramo 23, T-Trade Group Falconara 23, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria 5.

Prossima partita (giornata 26 – ultima di campionato). Sabini – Castelferretti – PromoPharma. Sabato 1’ maggio alle 17.30 a Casteferretti.

Serie D femm. L’ultima partita di campionato della Titan Services si giocherà mercoledì 7 alle 20.30 al Pala Casadei di Serravalle.

Classifica (al 3 maggio). Vtr Ke Car Rimini 57, Idea Volley Bellaria 49, Retina Cattolica 49, Fenix Energia Faenza 49, Alfonsine 38, Unica Volley Rimini 31, Titan Services 28, Bcc Romagnolo Cesena 27, Figurella Rimini 26, Acerboli Santarcangelo 25, Fusignano 10, Mosaico Ravenna 4.

Nella foto: La PromoPharma festeggia dopo la vittoria contro il Rubicone.

