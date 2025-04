Serie B/ La PromoPharma batte Castelferretti all’ultimo respiro. Serie D femm./ Titan Services sconfitta al tie-break a Santarcangelo

Serie B masch. PromoPharma San Marino – Castelferretti 3 a 2 (17/25 25/18 25/22 20/25 15/13). Arbitri: Giulia Natalini (1°) ed Enrico Saudelli (2°). Dopo la bellissima vittoria ottenuta a San Mauro Pascoli, la PromoPharma San Marino sabato 18 gennaio si è confermata battendo la Sabini Castelferretti sul parquet del Pala Casadei dopo una gara tiratissima e nervosa, decisa all’ultima palla del tie-break. I ragazzi di Marco Ricci chiudono così la prima metà del campionato in settima posizione a quota 21 punti, un bottino per nulla disprezzabile.

Cronaca. All’inizio della partita, sia la difesa e il muro sammarinesi che faticano a contenere gli attacchi ospiti; sia qualche errore di troppo sulle bande, costringono coach Ricci al primo time-out sull’1/7. La situazione non si sblocca e, complici anche alcune chiamate arbitrali, la PromoPharma sembra affondare (2/11). In realtà, la squadra prova a reagire e riesce a portarsi un paio di volte a meno 6 dagli avversari ma il set, compromesso dall’inizio balbettante, si chiude sul 17/25. La seconda ripresa di gioco è equilibratissima nella prima metà. San Marino mette a posto i fondamentali e gioca una pallavolo più veloce. Il primo break (4/0) è dei padroni di casa che vanno avanti per 18/14. Frascio ritrova potenza da posto 4 e Bernacchini precisione da posto 2 e il gioco fluisce con meno inciampi. Finisce 25/18 con Frascio grande protagonista (9 punti nel set). Inizio equilibrato anche nel terzo parziale ma stavolta è la Sabini ad allungare costringendo coach Ricci al tie-break sull’8/12. La PromoPharma trova il controbreak (5/0) e mette la testa avanti (13/12). Si continua punto a punto fino al 20 pari quando arriva un minibreak sammarinese (22/20). Sul 24/22 è l’ennesimo attacco positivo di Frascio ha siglare il set. Quarto parziale che si apre con due ace sporchi di Bernardi (4/2) ma è Castelferretti ad allungare in maniera preoccupante per coach Ricci (6/9) che spende il primo time-out. Nuovo tie-break casalingo sul 9/14. La squadra ospite scappa avanti nel punteggio (9/18) e la panchina decide per qualche cambio in cerca di soluzioni diverse (entrano Ricci, Conti e Muccioli per Kiva, Bernacchini e Rondelli) ma il set ha preso ormai la strada per le Marche (20/25). Si va al tie-break che si apre con due sontuosi muri di Kiva e Bernacchini (2/0). Si cambia campo però sul 6/8 per gli ospiti ma le due squadre rimangono vicine nel punteggio. È la Sabini a chiedere il primo time-out sull’11/10 per i padroni di casa. Sul 13 pari entra in battuta Ricci. Il primo match point è per San Marino grazie a un attacco lungo degli ospiti (14/13) ed è Marcoionni a chiudere con un tocco sottorete che regala due sudatissimi punti alla PromoPharma.

Tabellino PromoPharma. Marcoionni 9, Rondelli 2, Frascio 25, Bernardi 4, Bernacchini 14, Kiva 11, Rizzi (L1), Ricci, Conti, Muccioli. N.E. Volpinari, Borghesi, Bacciocchi (L2), Carigi. Ace 7. Battute sbagliate 14. Muri punto 12. All. Marco Ricci.

Tabellino Sabini. Pettinari. Gaggiotti 3, Giuliani 4, Pieroni, Mancinelli 20, Bizzarri 7, Licitra 8, Toccacieli 4, Violini 25, Marchetti (L1). N.E. Mariotti, Farinelli, Freddi, Palazzesi (L2). Ace 3. Battute sbagliate 12. Muri punto 8. All. Nazario Silvestrini.

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 33, Sab Group San Mauro Pascoli 30, Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Paoloni Macerata 28, Novavolley Loreto 26, Sabini Castelferretti 25, PromoPharma 21, Querzoli Forlì 17, Volley Game T-Trade Falconara 15, Montorio Teramo 14, Battistelli Real Bottega 13, Prime Cleaning Riccione 10, Novavetro San Severino Marche 9, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 14). PromoPharma San Marino – Paoloni Macerata: sabato 1 febbraio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Acerboli Santarcangelo – Titan Services 3 a 2 (25/23 25/15 23/25 20/25 15/12). L’ultima partita del girone di andata ha visto la Titan Services sfidare l’Acerboli Santarcangelo in trasferta nell’anticipo del venerdì sera. Le sammarinesi sono uscite sconfitte al tie-break dal confronto dopo una partita lunga, tirata e appassionante che ha confermato qualche problema di continuità da parte delle titane. “Siamo andate sotto 2 a 0 nel conto dei set – spiega a fine partita coach Stefano Sarti. – nonostante nel primo fossimo sopra 17/8. È stato fatale un break di 0 a 7 sulla loro battuta. In quel momento si è “spenta la luce” e il black-out ci è costato il primo e il secondo set. Nel terzo, sotto 0 a 7, abbiamo ripreso a giocare e abbiamo pareggiato il conto dei set. Sono stati importanti gli innesti di Ghinelli di banda e di Stimac al centro, grazie ai quali abbiamo trovato più equilibrio. Nel tie-break siamo andate sotto per 2 a 8 ma stavamo rimontando quando è dovuta uscire la centrale Muccioli per un infortunio. Questo e qualche errore di troppo ci sono costati la vittoria. In definitiva, dobbiamo trovare continuità perché quando la troviamo la nostra pallavolo veloce e aggressiva ci rende una bella squadra. Va detto che le giocatrici sono impegnate anche con la nazionale e l’under 18 e questo potrebbe incidere”.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 4, Ricciotti 6, Ricci 14, Tura 21, Muccioli 6, Pedrelli 2, Stimac 5, Benvenuti, Stefanelli, Pasolini (L1), Grossi (L2). N.E. Guerra. All. Stefano Sarti.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 30, Fenix Energia Faenza 27, Idea Volley Bellaria 25, Bcc Romagnolo Cesena 18, Retina Cattolica 18, Unica Volley Rimini 17, Alfonsine 16, Acerboli Santarcangelo 15, Titan Services 13, Fusignano 10, Figurella Rimini 9, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 12). Mosaico Ravenna – Titan Services San Marino: sabato 1 febbraio alle 17 a Ravenna.

Nella foto: Samuel Frascio.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 18 gennaio 2025