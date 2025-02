Serie D femm./ La Titan Services battuta dall’Unica Rimini

Le sammarinesi giocano un buon match ma devono cedere al tie-break

Serie D femm. Titan Services San Marino – Unica Volley Rimini 2 a 3 (25/21 27/25 20/25 23/25 11/15). Giovedì 21, sul parquet di Serravalle, nell’anticipo della sesta giornata di campionato, la Titan Services disputa una buona partita nella quale, per molti tratti, gioca una pallavolo convincente ma deve cedere due punti alle ospiti dell’Unica Rimini, autrici di un ottimo match. “Abbiamo giocato molto bene i primi due set – analizza a fine match coach Stefano Sarti. – Nel primo abbiamo ottenuto un break e lo abbiamo conservato fino alla fine; nel secondo, molto equilibrato, le nostre avversarie hanno avuto un’occasione per chiuderlo ma abbiamo recuperato e l’abbiamo portato a casa noi. Dal terzo set in poi siamo state più discontinue e non siamo più riuscite ad arginare un paio di loro attaccanti che sono di categoria superiore, tant’è che si allenano con la squadra di A2. Nel quarto abbiamo anche un po’ perso la battuta e questo ci ha creato altre difficoltà. Nel tie-break abbiamo cambiato campo sotto per 8 a 5 e poi ci è stato fischiato un fallo di formazione molto discutibile: alla fine abbiamo ceduto anche questo e il match. Devo dire che per i primi due set e non solo la squadra ha giocato bene prendendo le misure alle loro giocatrici più forti e lavorando bene in battuta, a muro e in difesa. Diamo merito alle avversarie per aver vinto ma sono convinto che trovando maggiore continuità ci toglieremo belle soddisfazioni”.

Tabellino Titan Services. Pasolini (L1), Ricci 16, Ricciotti 15, Muccioli 2, Menicucci 5, Tura 20, Tiezzi 3, Ghinelli 5, Guerra 1, Pedrelli 1, Stimac, Beccari, Benvenuti. N.E. Grossi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica (al 21 novembre). Idea Volley Bellaria 12, Vtr Ke Car Rimini 10, Fenix Energia Faenza 9, Bcc Romagnolo Cesena 7, Acerboli Santarcangelo 6, Figurella Rimini 6, Unica Volley Rimini 6, Retina Cattolica 5, Fusignano 5, Titan Services 5, Alfonsine 4, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 6). Fenix Faenza – Titan Services San Marino: sabato 30 novembre alle 20.30 a Faenza.

Nelle foto: Stefano Sarti.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 22 novembre 2024

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione