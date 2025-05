Serie D. Lentigione – San Marino 1-1

Trasferta complessa per il San Marino contro il Lentigione degli ex Cassani, Sabba e Lombardi. Gli uomini di Biagioni devono fare punti e ripartire dopo la battuta di arresto in casa con il Cittadella Vis Modena.

Lentigione – San Marino 1-1

Si gioca in un pomeriggio uggioso su di un terreno ai limiti della praticabilità fattore che non favorisce nessuna delle due squadre abili nel giocare palla a terra.

Biagioni ri-disegna il modulo dei titani e si schiera con un insolito 3-4-3 con Fabbri, Pasa e Biguzzi a far da schermo davanti a Lattisi. il centrocampo inedito vede centrali Tourè e Muro con Mezzasoma, schierato per l’improvvisa indisponibilità di Pericolini, e Miglietta a tutta fascia. Davanti fa il suo esordio il neo-arrivato Guidobaldi con Di Francesco e Passewe a completare il tridente sammarinese.

Il San Marino se la vuole giocare e parte forte imponendo il suo gioco. Al 9′ insidiosa punizione di Miglietta palla in area ma il colpo di testa di Guidobaldi è centrale e non impensierisce Gasperini. Il Lentigione prende le misure e, dopo un primo quarto d’ora tutto bianco azzurro, replica al 17′ con un contropiede che porta al tiro prima Alessandrini e poi Cavacchioli, murati in entrambe le occasioni da Fabbri e poi Sabba che calcia fuori.

La partita si fa più aperta, al 21′ è Miglietta a tentare la via della rete ma il suo tiro è deviato in angolo. Il Lentigione finisce in crescendo impegnando in due buoni interventi Lattisi che al 39′ però capitola. Su un Cross di Nanni il pallone sorprende il portiere sammarinese, che non riesce nel tentativo di smanacciare in angolo, e vede la sfera terminare la sua parabola in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Il tempo si chiude dopo 1′ di recupero con il Lentigione avanti 1-0

Secondo tempo

Nella ripresa Il San Marino prova a riprenderla con caparbietà e autorevolezza, la partita è molto combattuta a centrocampo con il Lentigione che cerca di controllare l’incontro. Al 22′ occasione per Di Francesco che solo davanti a Gasperini non riesce a concludere in maniera incisiva. Battistello replica al 32′ ma la sua conclusione è neutralizzata da un grande intervento di Lattisi. Gli emiliani non la chiudono e, come spesso avviene nel calcio, è il San Marino ad acciuffare il pari al 43′.

Corner di Muro la palla viene toccata di testa da Pastore che realizza il più classico degli autogol. La partita si chiude così sul risultato di 1-1 dopo 5 minuti di recupero. Grande prova di carattere per la squadra di mister Biagioni che, contro la quinta forza del girone, muove la classifica e mantiene le distanze con le concorrenti per la salvezza diretta. Domenica a Cattolica arriva il Progresso, un incontro fondamentale per il campionato dei Titani.

Il Tabellino

LENTIGIONE (3-4-2-1)

Gasperini, Sabba (46’st Cortesi), Capiluppi (27’st Maggioli), Nanni (29’st Babbi), Cavacchioli, Lombardi, Battistello (44’st Mordini), Alessandrini, Bonetti, Pastore, Nappo.

Allenatore: Cassani

A disposizione: Delti, Gobbo, Pari, Grieco, De Marco

SAN MARINO (3-4-3)

Lattisi, Mezzasoma (39’st Di Lauro), Miglietta, Pasa, Fabbri, Biguzzi (39’st Gennari), Di Francesco (25’st Mannehn- 46’st Yakubiv), Toure, Guidobaldi, Muro, Passewe (42’st Gibilterra).

Allenatore: Biagioni

A disposizione: Innocenti, Haruna, Tosi, Iobbi

Arbitro: sig. Femia

Assistenti: sigg. De Lucia e Manni

Ammoniti: Capiluppi, Sabba, Mezzasomma, Biguzzi, Muro, Biagioni