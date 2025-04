SERPELLONI – PETRIN SI DIFENDONO BENE AL 3° RALLY DEL VENETO STORICO

Durante lo scorso weekend è andato in scena il 3° Rally del Veneto Storico, gara interamente riservata alle auto storiche e valevole per il T.R.Z. di zona 2. A prendere parte alla manifestazione c’era Sebastiano Serpelloni navigato sempre da Nicola Petrin, i due hanno portato in gara la Ford Escort gruppo quattro.

Anche se per l’esperto veronese era al primo utilizzo di questa vettura, tutto sommato si è difeso bene e migliorando durante la giornata di gara, acquisendo così sempre più feeling con la vettura per i prossimi appuntamenti.

Serpelloni ci racconta l’esperienza: “gara bellissima, la macchina è impegnativa quindi ho fatto fatica io a trovarci il giusto feeling perché è molto più tosta della gruppo due, sicuramente mi servirà molto questa esperienza in ottica Rally del Vermentino anche se su fondi totalmente differenti. La macchina è stupenda per quanto sia di difficile gestione per me, è sempre andata benissimo a parte al mattino che aveva deciso di non accendersi e siamo partiti purtroppo con quattro minuti di penalità, ma per noi l’importante era fare amicizia con lei.”

Chiudono in 25esima posizione assoluta e primi di classe 4/200, considerando l’elenco partenti e la penalità è un ottimo risultato per la prima volta per loro su questa vettura. Ora testa al Rally del Vermentino, prossimo appuntamento a settembre nella splendida isola della Sardegna.

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi