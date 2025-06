Serravalle, torna “Sdraiati a guardare le stelle”: il 10 agosto al Parco Laiala musica, natura e magia per tutta la famiglia

La Giunta di Castello di Serravalle annuncia il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’estate: “Sdraiati a guardare le stelle”, in programma domenica 10 agosto 2025 al Parco Laiala, in via Sant’Andrea. L’inizio è previsto per le ore 18:00.

Giunto alla sua quinta edizione, l’evento si conferma come un appuntamento speciale per grandi e piccini, pensato per offrire un’esperienza unica tra natura, intrattenimento e meraviglie celesti. “Una serata speciale tra natura, musica, stelle e divertimento”, scrive la Giunta nel post ufficiale pubblicato sui propri canali social.

Il programma prevede attività per bambini e famiglie, accompagnate dalle più belle musiche dei cartoni animati eseguite dalla Banda Militare della Repubblica di San Marino. Non mancherà l’osservatorio astronomico per l’osservazione guidata del cielo stellato, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla possibilità di ammirare le stelle cadenti in una notte di buio e magia.

A completare l’offerta della serata ci saranno food truck e mercatini, rendendo l’evento anche un’occasione conviviale e di socialità.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare e a portare con sé una coperta, per sdraiarsi sull’erba e godere dello spettacolo celeste in totale relax.