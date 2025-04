Serravalle, torna “Serravalle in Wellness”: camminate serali gratuite ogni mercoledì di maggio

Con l’arrivo della bella stagione torna “Serravalle in Wellness”, il progetto promosso dalla Giunta di Castello di Serravalle per incentivare l’attività fisica all’aria aperta e la socializzazione. L’iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà ogni mercoledì sera dalle 18:00 alle 20:00 nel mese di maggio, offrendo ai partecipanti camminate di media intensità in diversi scenari suggestivi della Repubblica di San Marino.

Il nuovo orario serale, scelto per favorire la partecipazione dopo l’orario lavorativo, permette di godere della natura in un momento ideale della giornata, favorendo relax e movimento in compagnia.

Il calendario delle camminate:

7 maggio : Serravalle, zona industriale Ciarulla (davanti al Globo)

14 maggio : Cailungo, parcheggio -4 dell’ospedale

21 maggio : Borgo Maggiore, parcheggio funivia (vicino alla galleria)

28 maggio: Falciano, parcheggio scuole elementari

Ogni uscita si snoda su un percorso accessibile ma dinamico: si tratta infatti di camminate a media intensità, ideali per stimolare il corpo e la mente. Si raccomanda tuttavia prudenza a chi ha problemi di salute o non è abituato allo sforzo fisico, invitandoli a consultare un medico prima di partecipare.

Cosa portare:

Scarpe da trekking o con suola scolpita

Bicchiere o tazza personale

Almeno mezzo litro d’acqua

Abbigliamento comodo e catarifrangente

Torcia o pila per la visibilità al crepuscolo

Gli eventi saranno annullati in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Simona via e-mail a serravalle@giuntedicastello.sm.

Serravalle in Wellness si svolge con la collaborazione di tutti i Castelli della Repubblica di San Marino, a testimonianza di un progetto condiviso di promozione del benessere e della qualità della vita attraverso la natura e il movimento.