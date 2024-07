Sette incidenti stradali hanno richiesto l’intervento della Polizia Civile a San Marino durante il weekend dal 26 al 28 luglio, di cui quattro con feriti.

Il primo incidente è avvenuto venerdì mattina alle 08:30 a Dogana, all’intersezione tra Via Olnano e Via Abate Stefano. Una ragazza sammarinese di 16 anni, A.S., alla guida di una microcar, si è scontrata con una Suzuki condotta da una donna sammarinese di 74 anni, C.D., a causa di una mancata precedenza. La ragazza ha riportato ferite con una prognosi di sei giorni.

Sempre il 26 luglio, intorno alle 15:30, V.G., sammarinese di 83 anni, ha tamponato un giovane ciclista italiano, C.M., di 18 anni, lungo Via Piana, a San Marino Città. Il ciclista ha riportato ferite con una prognosi di dieci giorni.

Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 2:00, un SUV guidato da M.F., sammarinese di 29 anni, ha perso il controllo sulla Sottomontana, urtando una pianta. Il Settore Antincendio è intervenuto per mettere in sicurezza l’area, rimuovendo i detriti. Il conducente ha riportato lesioni con una prognosi di otto giorni.

Infine, oggi una pattuglia del Pronto Intervento e una della viabilità sono intervenute in Via del Passetto, a Fiorentino, per un tamponamento con feriti. Un ciclomotore condotto da un minorenne, N.B., di 16 anni, ha tamponato un’autovettura guidata da B.C., di 71 anni. Il giovane ha riportato ferite con una prognosi di trenta giorni.