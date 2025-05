Settimana al via con piogge, temporali e grandine. Calo termico da mercoledì

La perturbazione che ci sta interessando sta già lasciando la nostra regione in compagnia di ampie schiarite pomeridiane da ovest verso est e clima pressoché asciutto. Ma come una perturbazione che se ne va un’altra fase di maltempo è pronta a farci visita tra lunedì 27 e martedì 28 portando molte piogge soprattutto al Nord.

Sulla nostra regione si prevedono perciò due giornate con precipitazioni da moderate a forti soprattutto lungo i rilievi centro-occidentali, anche a carattere di rovescio o temporale. Nevose perlopiù al di sopra dei 1400-1500 metri. Miglioramento atteso nel pomeriggio di martedì. Temperature stazionarie in pianura, in lieve diminuzione in montagna, specie a partire da martedì pomeriggio. Minime comprese tra 6 gradi del settore occidentale e 14 gradi della Romagna. Massime comprese tra 13 e 16 gradi. Venti in prevalenza meridionali, moderati o forti sui rilievi sulla Romagna e zona costiera. Mare da poco mosso a mosso sottocosta, mosso al largo.

Le temperature cominceranno a calare solo da martedì e di conseguenza la quota neve, sebbene in calo, rimarrà piuttosto alta. Nella parte centrale della prossima settimana è atteso un ulteriore calo termico che riporterà quasi dappertutto le temperature nella norma. Mercoledì 29 sarà possibile un netto miglioramento del tempo determinato da un probabile cambio di circolazione a favore di correnti più fredde continentali. Mentre da giovedì 30 l’unica cosa che tornerà ad aumentare potrebbe essere la variabilità.

Roberto Nanni