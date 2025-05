Settimana da fuoco nei mercati: Bitcoin rompe i 100K, ASST esplode +80%

Bitcoin show: breakout perfetto dal nostro setup

Il grafico parla chiaro: il buy setup su Bitcoin da 84-88K ha colpito nel segno. Il breakout ha spazzato via la trendline discendente e ha portato i prezzi sopra i 100.000$, vicino alTarget 1 di 110.000$. Questo movimento ha catalizzato l’attenzione globale e conferma il ritorno massiccio della forza istituzionale e retail sul comparto crypto.

Messaggio per i trader: questo è ciò che accade quando segui un piano chiaro, testato, e hai pazienza nell’attendere il momento giusto. ASST e MSTR i due titoli che si muovono con Bitcoin da tenere sott’occhio!

ASST: quando l’esplosione arriva all’improvviso + 1500% IN 2 GIORNI!

Altro protagonista della settimana è stato ASST, un titolo Nasdaq low-float che ha generato un vero e proprio short squeeze. In soli tre giorni è passato da 0.70$ a 10$ su che notizia? Creare la prima società di gestione patrimoniale con tesoreria in Bitcoin quotata in borsa

Attenzione però: ora il titolo è iper-esteso. Evitare inseguimenti e aspettare pattern di consolidamento è l’unica strategia sensata in questi casi.

Geopolitica e dazi: USA e Cina tornano ai ferri corti

Tornano in primo piano le tensioni commerciali: gli Stati Uniti stanno valutando nuovi dazi su auto elettriche e semiconduttori cinesi, alimentando timori di una nuova guerra tecnologica.

Oro stabile ma in attesa

L’oro si mantiene sopra i 3.200$, supportato dalle tensioni globali e dalla domanda delle banche centrali. Tenere per ora.

Focus Big 7

Molti investitori restano esposti su titoli come Tesla, Amazon, Nvidia:

Nvidia (NVDA) : consolidamento sano. Resta uno dei titoli guida dell’AI. Piano ora rialzista nel lungo periodo.

: consolidamento sano. Resta uno dei titoli guida dell’AI. Piano ora rialzista nel lungo periodo. Tesla (TSLA) : rimbalzo tecnico, sopra i $300 target $400. Piano rialzista nel lungo periodo

: rimbalzo tecnico, sopra i $300 target $400. Piano rialzista nel lungo periodo Amazon (AMZN): setup tecnico interessante, potenziale breakout sopra i $195. Se rompe aspettiamo un pullback per entrare in trend.