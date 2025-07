Settimana di controlli al Miralfiore: 4 armi sequestrate

Tre persone denunciate e una segnalata, 22 grammi di sostanza stupefacente e quattro armi bianche sequestrate.

Questo il bilancio a seguito della settimana di controlli al parco Miralfiore di Pesaro condotti dalla compagnia carabinieri di Pesaro, insieme al nucleo cinofili e alla squadra d’intervento del 4/o reggimento Veneto.

L’operazione ha visto numerosi interventi da parte dei militari dell’arma in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Dal 24 al 30 giugno sono stati impiegati 50 carabinieri su 18 pattuglie, portando al controllo di 108 persone e 12 mezzi, alla denuncia di tre soggetti in stato di libertà per vari reati (porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio), una persona segnalata quale assuntore di stupefacenti; sequestrati 22 grammi di hascisc, quattro armi bianche (due coltelli a serramanico e due lame da cutter).

Nelle prossime settimane, il comando provinciale disporrà nuovi servizi straordinari di controllo del territorio.

Ansa