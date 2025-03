Settimana Internazionale Coppi e Bartali: il grande ciclismo sbarca a Riccione con la partenza di due tappe. Ecco come cambia la viabilità cittadina

Una settimana di grande ciclismo a Riccione. Quella appena iniziata sarà una settimana davvero speciale per il ciclismo a Riccione con due tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali (mercoledì 26 la Riccione-Sogliano al Rubicone e giovedì 27 la Riccione-Cesena), dopo che lo scorso weekend è andata in scena la Gran Fondo Riccione.

Dopo la tappa di apertura della corsa di oggi, la Ferrara-Bondeno, la carovana della Coppi e Bartali, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, sbarcherà a Riccione già questa sera. Oltre a restare per quattro notti negli alberghi della Perla verde, i corridori prenderanno il via per ben due tappe da Riccione (sia mercoledì che giovedì), per poi lasciare Riccione sabato mattina.

Sono tanti i grandi nomi che spiccano tra i protagonisti della Coppi e Bartali. Le squadre World Tour puntano su nomi di spicco oltre che su giovani talenti. L’Uae Emirates schiera Rafa Majka e Jay Vine, la Ineos risponde con Magnus Sheffield e Caleb Ewan. La Xds Astana si affida ad Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Simone Velasco.

«È un motivo di grande orgoglio per la città di Riccione ospitare anche quest’anno due tappe di una corsa prestigiosa come la Settimana Internazionale Coppi e Bartali», afferma la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. «Siamo inoltre particolarmente lieti di vedere che le squadre World Tour hanno scelto Riccione per il loro soggiorno, con ben quattro notti di permanenza. Un grande riconoscimento per il nostro sistema di accoglienza».

Come cambia la viabilità: le strade chiuse e i divieti di sosta

Sul posto per entrambe le giornate saranno presenti numerose pattuglie della Polizia locale, delle forze dell’ordine, i volontari di diverse associazioni e la Protezione civile per gestire al meglio il traffico e cercare di limitare i disagi per gli automobilisti.

Cosa succede la mattina di mercoledì e giovedì

I ciclisti si ritroveranno in piazzale Ceccarini per la presentazione delle squadre e le operazioni di firma a metà mattinata (dalle 10). Alle 11:45 di mercoledì 26 e alle 12:15 di giovedì 27 marzo si sposteranno lungo viale Milano (zona Grand hotel) per il via formale che di fatto è un trasferimento perché lo start vero e proprio avverrà a Misano, nella zona di Scacciano. Da viale Milano proseguiranno in direzione sud verso viale Torino per poi transitare sui viali Da Verrazzano, Limentani, San Martino, fino a prendere la Statale 16 e i viali Campania e Abruzzi per raggiungere il confine con il Comune di Misano Adriatico. Le strade che rappresentano il percorso di gara saranno chiuse al traffico a partire dalla mezz’ora precedente il via delle due tappe, mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 9 del mattino e le auto in divieto verranno rimosse. Viale Milano, nel tratto compreso tra piazzale Curiel e viale San Martino, sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9 alle 12:30 per consentire la sosta dei mezzi della carovana della Coppi e Bartali.

Comune di Riccione