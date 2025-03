Sfreccia a 150 km/h nella Superstrada Rimini-San Marino. Auto immortalata e sanzionata dalla Polizia Locale

L’alta velocità continua a essere un problema preoccupante sulle strade di Rimini, con episodi che dimostrano come alcuni automobilisti ignorino completamente i limiti di velocità, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Uno degli episodi più gravi è stato registrato di recente, quando un’automobile è stata immortalata mentre procedeva a ben 150 km/h, una velocità che supera di tre volte il limite consentito in quel tratto di strada urbana.

L’automobilista in questione è stato fermato e sanzionato pesantemente dalla Polizia Locale, che ha rilevato la violazione grazie ai sistemi di autovelox. Questo episodio non è un caso isolato; altre violazioni simili sono state registrate su strade come la Superstrada di San Marino, dove un veicolo è stato sorpreso a oltre 150 km/h, in un tratto in cui il limite è fissato a 70 km/h.

Le conseguenze di tali infrazioni sono gravissime, con sanzioni che prevedono la sospensione della patente di guida fino a 12 mesi, la decurtazione di 10 punti dalla patente e multe che possono arrivare a 3.382 euro. Questi comportamenti irresponsabili sono una delle principali cause di incidenti stradali nella zona, contribuendo al triste dato che vede l’alta velocità come fattore determinante in quasi il 40% degli incidenti rilevati nei primi sette mesi dell’anno.

L’assessore alla sicurezza Juri Magrini ha dichiarato che la lotta contro l’eccesso di velocità continuerà senza sosta, con l’obiettivo di ridurre a zero il numero di vittime della strada. “Passare da 29 vittime a 3 in vent’anni è un risultato importante, ma non ci fermeremo finché quel numero non sarà azzerato”, ha sottolineato Magrini, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi e interventi strutturali per migliorare la sicurezza stradale.