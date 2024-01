Sgarbi indagato per furto di beni culturali

Come si legge sull’ANSA di oggi, il noto sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è indagato per furto di beni culturali in relazione a un dipinto attribuito a Rutilio Manetti, sottratto dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a Lucca nel 2021 come “inedito” di sua proprietà.

L’inchiesta, inizialmente avviata dalla Procura di Imperia in relazione a un caso di esportazione illecita di opere d’arte, è stata successivamente trasmessa alla Procura di Macerata, dove Sgarbi ha dichiarato il domicilio. A San Severino, precisamente.

Il fascicolo potrebbe essere oggetto di ulteriori trasferimenti tra procure e potenziali variazioni nelle ipotesi di reato. Nel frattempo, i carabinieri hanno interrogato il restauratore e i proprietari dell’impresa di Correggio (RE) che ha eseguito una copia dell’opera.