Sgomberi, tensione e scontri a Bologna. Le Forze dell’ordine sono intervenute in via di Corticella e all’ex Istituto Zoni in via Filopanti. Alle 18 corteo di protesta del Cua

Mattinata di tensione a Bologna, segnata da due sgomberi, uno in periferia in via di Corticella e l’altro in centro, in zona universitaria, in via San Giacomo. Nello sgombero di Corticella si sono verificati tafferugli tra attivisti di Plat e agenti della polizia in tenuta anti sommossa. Un dirigente della Digos è rimasto ferito. Si tratta dello sgombero di quello che gli attivisti definiscono un condominio sociale. Questi ultimi riferiscono di alcuni manifestanti rimasti feriti. In centro, nel cuore della zona universitaria, è stato invece sgomberato l’ex istituto Zoni, in disuso da un paio di anni, che era stato occupato dal collettivo Cua a ottobre. Gli attivisti che cercavano spazi per studenti e creare uno student hostel come risposta – hanno detto – all’emergenza abitativa e alla ricerca di abitazione per studenti, tra caro affitto e mancanza di scelte, avevano intavolato un confronto con la proprietà dello stabile. Poi lo sgombero di circa una ventina di persone.

