“SHOPVILLE GRAN RENO”, “UNIPOL ARENA” E “CENTRO MERIDIANA” sotto controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna

DOMENICA 26 GENNAIO 2025: CONTINUANO I CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA ALLO “SHOPVILLE GRAN RENO”, “UNIPOL ARENA” E “CENTRO MERIDIANA” PER MANTENERE L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA NELL’AREA COMMERCIALE RECENTEMENTE INTERESSATA DALLA CRIMINALITA’ MINORILE

Casalecchio di Reno (BO): Oltre alla settimana scorsa, anche oggi, domenica 26 gennaio 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato numerosi giovani nell’area esterna dello “SHOPVILLE GRAN RENO”, “UNIPOL ARENA” e “CENTRO MERIDIANA” dove si erano verificati fenomeni di criminalità minorile che avevano scosso la tranquillità dei clienti, soprattutto famiglie con bambini che frequentano l’area per fare acquisti, mangiare o passare del tempo libero. Non tutti i giovani controllati dai Carabinieri hanno la tendenza a delinquere, ma alcuni, purtroppo si, poiché si recano nell’area commerciale soltanto per intimidire i coetanei attraverso fenomeni di bullismo, rubare o spacciare, come accaduto una settimana fa, quando le operazioni dei Carabinieri avevano portato al rinvenimento di alcuni grammi di droga, un affilatissimo rasoio da barbiere e una roncola, oggetti atti ad offendere che li detiene chi è interessato ad intimidire o fare del male al prossimo. Anche nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno identificato due giovani, maggiorenni, stranieri che detenevano dei coltelli, senza giustificato motivo. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna allo “Shopville Gran Reno” proseguiranno al fine di reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza minorile.