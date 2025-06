Shuttle Rimini–San Marino: al via l’orario estivo 2025

Con l’arrivo della bella stagione tornano i collegamenti potenziati tra la Riviera e il Titano. Da sabato 7 giugno a domenica 14 settembre 2025, entra infatti in funzione l’orario estivo della linea Rimini – San Marino.

Un servizio pensato per rendere più semplici e comodi gli spostamenti tra due territori sempre più connessi, sia per i turisti che per chi si muove quotidianamente per lavoro o per commissioni.

Corse giornaliere e orari comodi per tutti

Il collegamento è attivo tutti i giorni, con diverse corse tra San Marino e Rimini, dal mattino fino alla sera. Le partenze coprono l’intera giornata: si parte da San Marino già alle 7:15, mentre da Rimini la prima corsa è alle 7:30. L’ultima partenza serale è prevista intorno alle 20:45.

Tra le fermate principali: Dogana, Domagnano, Serravalle, il San Marino Outlet, fino ad arrivare alla stazione ferroviaria di Rimini e all’Arco d’Augusto, in pieno centro città.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti si possono acquistare online oppure presso i punti vendita autorizzati:

A Rimini : Tabacco e Venere e Visit Rimini

A San Marino: Tabaccheria e Profumeria Marisa e Gianni (P.le Ex Stazione, P2 Bus)

È possibile anche acquistare il biglietto direttamente a bordo, salvo disponibilità. Chi ha già prenotato online o è abbonato ha priorità d’imbarco.

Si ricorda che i rivenditori autorizzati vendono solo le singole tratte: il biglietto di ritorno va acquistato nella località opposta rispetto alla partenza.

Una scelta comoda e sostenibile

Che si tratti di una giornata al mare, una gita a San Marino, un appuntamento di lavoro o un semplice spostamento quotidiano, la linea Rimini–San Marino è una soluzione pratica e vantaggiosa.

Niente traffico, nessun problema di parcheggio, e un occhio all’ambiente: un servizio che unisce comodità e sostenibilità.

Tutti gli orari dettagliati sono disponibili sul sito ufficiale:

www.benedettinispa.com