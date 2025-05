Si è conclusa con successo la settima edizione della Titano Battle Cup, evento internazionale di inline freestyle organizzato dalla

Federazione Sammarinese Roller Sport.

Per tre giorni, 160 atleti provenienti da 4 nazioni si sono sfidati al Multieventi Sport Domus in discipline adrenaliniche come Slide, Speed Slalom e Battle, regalando al pubblico presente un weekend all’insegna dell’emozione e dello spettacolo.

La campionessa sammarinese Matilde Terenzi si è confermata protagonista indiscussa della manifestazione, conquistando un oro, un bronzo e un quarto posto nelle tre discipline disputate. Un risultato straordinario che sottolinea la crescita del movimento rolleristico sammarinese, confermato dagli ottimi risultati degli altri biancazzurri in gara: il settimo posto di Tommaso Terenzi e il nono di Matilde Mina.

L’Italia si è confermata una delle nazioni più forti della competizione, conquistando numerosi podi in tutte le categorie. In particolare, nella specialità Battle, si è registrata una tripletta italiana sia nella categoria Senior Women che in quella Junior

Women.

Ma la Titano Battle Cup è stata anche un palcoscenico per atleti internazionali di grande talento, come l’ucraina Sofia Kytaihora, medaglia d’argento ai recenti campionati mondiali di Roma, e lo spagnolo Mathias Ortego.

“Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa edizione della Titano Battle Cup – ha dichiarato Anna Rosa Marchi, Presidente della Federazione Sammarinese Roller Sport –. Un evento che cresce di anno in anno e che rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di inline freestyle. Ringrazio tutti gli atleti, i tecnici, i giudici e i volontari che hanno contribuito a rendere questa manifestazione

un successo”.

Comunicato stampa