Si è spento Gaetano Burioni, padre del noto virologo Roberto. I funerali a Casteldelci, il suo paese natale

È venuto a mancare Gaetano Burioni, medico di riferimento per la comunità di Fermigiano, in Provincia di Pesaro e padre del noto virologo Roberto, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Ad annunciarlo proprio il figlio Roberto: «Alle soglie dei 94 anni si è spento serenamente mio padre Gaetano, dopo una vita lunga piena di sacrifici, affetto e dedizione».

Gaetano Burioni fu attivo dalla fine degli anni sessanta fino ai primi anni duemila quando andò in pensione: si era laureato in medicina all’università di Modena, poi si era specializzato in Pediatria e in Igiene all’Università di Pisa. Gaetano Burioni lascia la moglie Elvira e i figli Roberto e Raffaella.

Era nato a Casteldelci, nel 1929 e qui, nel suo paese natale si terranno i funerali mercoledì 13 settembre nella chiesa di San Martino.