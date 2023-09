Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 15.30 in località Cà Francescone, sulla via Monte Pincio a Talamello. Due fratelli di 15 e 17 anni a bordo di uno scooter procedevano in direzione Novafeltria quando si sono scontrati con un furgone di un corriere che arrivava dalla direzione opposta. Intervenuti sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 con un’ambulanza. I due ragazzi non hanno riportato ferite gravi, ma diverse escoriazioni.