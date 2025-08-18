Si terrà venerdi 29 e sabato 30 agosto la 20° edizione del Giro dei Castelli di San Marino, evento turistico culturale per auto storiche, organizzato dall’Automobile Club San Marino con i Patrocini della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato alle Finanze e Bilancio, della Segreteria di Stato per Industria e Artigianato, della Giunta di Castello di Serravalle, con la collaborazione dell’Associazione Porta del Paese, e della Federazione Cronometristi Sammarinesi.

L’evento, inserito a calendario Fiva e valido quale sesto appuntamento del Trofeo della Romagna, avrà come base logistica l’area esterna del Multieventi Sport Domus nella quale sarà posizionato un maxi schermo che manderà immagini di venti anni di storia della kermesse bianco azzurra.

Confermato il prologo notturno del venerdi sera che prevede: un’apericena di benvenuto, la presentazione degli equipaggi, ed un giro sui tornanti del Titano nel buio della notte cosi da ricordare le epiche gare automobilistiche degli anni sessanta, settanta e ottanta .

Sabato mattina dalle ore undici si effettueranno gli accrediti definitivi per la distribuzione del materiale informativo.

A seguire un briefing e la partenza prevista per le 14,30.

L’evento comprende sei manche di prove di abilità per un totale di 18 pc e quattro controlli timbro in prossimità di castelli o borghi medioevali.

A metà pomeriggio si effettuerà una sosta ristoro con visita al Museo dello Sport del Comitato Olimpico Sammarinese.

La manifestazione terminerà intorno alle ore 19 all’ex tiro a volo di murata per la cena nel corso della quale si effettueranno le premiazioni.

Tutti gli equipaggi riceveranno un trofeo a ricordo di questa partecipazione;

Gli iscritti sono già numerosi e provengono da gran parte dell’Italia e dall’Europa; come sempre numerosi gli equipaggi del Titano.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano un veicolo almeno ventennale e che siano in possesso di patente di guida.

La due giorni sarà ripresa dalle telecamere di San Marino Channel.

Automobile Club ringrazia i numerosi volontari sempre disponibili per la buona riuscita dell’evento, e gli sponsor Energreen, ATS, Rose’n Bowl, Rovereta Carburanti, Idesigne Hotel, Original Race e Oreficeria Ciacci.

Per iscrizioni o informazioni potete contattare l’ufficio dell’Acs allo 0549 908860; mail a info@automobileclub.sm

Vi aspettiamo

Ufficio stampa

Automobile Club San Marino