Si tuffa in mare dal Castello di Miramare per una bravata

Turista austriaco, gli amici lo riprendono e postano il video

Per fare una bravata si è tuffato in mare dal parapetto sotto il castello di Miramare da un’altezza di una decina di metri, mentre due amici riprendevano la scena con i telefoni cellulari per poi postare in Instagram il tuffo e farne un filmato che potesse diventare virale.

Protagonista della vicenda è un ragazzo austriaco, di 20 anni, subito individuato dai Carabinieri.

Il giovane, che ora rischia una sanzione amministrativa fino a mille euro, perché la balneazione è vietata in quel luogo e perché si è arrampicato su un monumento.

Nel filmato si vedono i tre che arrivano in bici al Castello, poi il protagonista diventa il ragazzo che, a petto nudo, scalzo, con un paio di jeans corti, sale sul muretto che protegge la passeggiata a picco sul mare e si tuffa.

Come riporta anche Il Piccolo in una dettagliata ricostruzione, il ragazzo una volta riemerso dall’acqua, nuota fino a riva e scappa con i due amici.

Il Museo di Miramare ha contattato i Carabinieri che hanno identificato l’autore del gesto in breve tempo mentre il filmato è comparso su Instagram ieri mattina.

