Sicurezza. Morrone (Lega): Giusto encomio a carabiniere Verucchio

Roma, 9 gen. “Non sono più tollerabili i processi mediatici che preventivamente mettono alla gogna poliziotti e carabinieri mentre assolvono chi ha commesso reati, minimizzandoli. Giusto e legittimo attribuire un encomio ufficiale al maresciallo Masini che ha fermato l’accoltellatore di Verucchio, nel riminese. Giustificazionismo assolutorio e mutismo opportunistico sono i due criteri usati dalla sinistra politica e mediatica per trattare i dilaganti episodi di violenza e degrado che in molte località italiane vedono al centro stranieri regolari o irregolari in particolare islamici o estremisti e antagonisti. La sinistra preferisce spostare il mirino verso le Forze dell’Ordine con cui non è solita solidarizzare nonostante il grande impegno e l’abnegazione con cui opera chi tutela la nostra sicurezza in situazioni difficili affrontando pericoli che mettono a rischio l’incolumità personale. Stiamo assistendo a troppi casi, vedi Milano, che dovrebbero suggerire un giro di vite in materia di sicurezza e immigrazione irregolare”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna.