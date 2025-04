Sicurezza stradale: i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Bologna

San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, nel corso della serata di venerdì 8 marzo u.s., hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio finalizzato a garantire la sicurezza stradale durante il fine settimana. Il bilancio dell’attività è di 50 veicoli e 300 persone controllati, 10 sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, 1 denuncia in stato di libertà e 2 segnalazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti. Durante i diversi posti di controllo alla circolazione stradale, effettuati lungo le strade maggiormente percorse dei Comuni di Granarolo dell’Emilia (BO), Castenaso (BO) e San Lazzaro di Savena (BO), i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, per guida sotto l’influenza dell’alcol, un 26enne di Bologna, celibe, già noto alle forze dell’ordine, il quale alla guida di un’utilitaria è stato sorpreso in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcol. Sottoposto all’alcol-test è risultato con un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l. Sono stati inoltre sanzionati e segnalati alla Prefettura di Bologna come assuntori di sostanze stupefacenti, due italiani, celibi, incensurati, poiché trovati in possesso di modiche dosi di sostanze stupefacenti, rispettivamente pari a 0,55 grammi di Cocaina e 0,50 grammi di Hashish. La sostanza verosimilmente stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per verificarne l’esatta percentuale di THC presente.