SICUREZZA. VIDEOSORVEGLIANZA, MORRONE (LEGA): RISORSE IN ARRIVO ANCHE IN ROMAGNA PER VERUCCHIO E NOVAFELTRIA

Rimini, 8 ago. “Ammontano a quasi 200.000 euro le risorse del Governo destinate a realizzare impianti di videosorveglianza in due comuni romagnoli, Verucchio e Novafeltria, entrambi nel riminese, che potranno contare rispettivamente su 144.902,67 euro e 42.500 euro”.

Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“Ricordo che la Lega a ogni livello istituzionale, amministrativo e politico dà priorità al tema sicurezza che sta alla base della libertà di ogni cittadino. Purtroppo garantire la sicurezza non sembra essere un’esigenza condivisa tanto che in molti casi diventa motivo di controversie con le sinistre per le quali parlare di sicurezza diventa un tabù e un motivo di scontro. Ancora una volta questo Governo con la sua componente leghista non viene meno alle pressanti richieste di sicurezza che arrivano dai territori. Di qui, il ringraziamento e l’invito al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni a non abbassare la guardia”.

“Soddisfazione per le risorse messe a disposizione dal Governo per il progetto di videosorveglianza” sono state espresse anche dal consigliere di minoranza di Verucchio Pietro Canarini.