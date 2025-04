“Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore”. Sabato 28 settembre alla Rocca del Sasso di Verucchio la presentazione del libro di Maria Cristina Maselli

Verucchio. Sabato 28 settembre, alle ore 16, presso la Rocca Malatestiana si terrà la presentazione del romanzo storico “Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore” di Maria Cristina Maselli, moderata da Fabio Zito, attore, drammaturgo, sceneggiatore, regista, compositore e musicista. Questo appuntamento, a partecipazione gratuita, rientra nell’iniziativa “Aspettando la Festa della Storia”, che anticipa la rassegna culturale di incontri volti alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Verucchio, che si terrà dal 12 al 20 ottobre prossimi.

Edito dalla Casa Editrice Vallecchi, il romanzo ripercorre le gesta dell’illustre famiglia Malatesta ed è incentrato sulla storia d’amore di Sigismondo Malatesta, signore di Rimini e Fano, e Isotta degli Atti. A fare da sfondo il Rinascimento, uno dei periodi più poetici, crudi ma affascinanti della nostra storia in un susseguirsi di congiure, tradimenti, colpi di scena, battaglie, morti, amori e intrighi di corte. Protagonista del romanzo, insieme a Sigismondo e Isotta, è il Tempio Malatestiano di Rimini, testimone autorevole e silenzioso di un amore assoluto, che ha vinto su tutto.

‘’Il mio romanzo “Sigismondo e Isotta” non è soltanto una magnifica storia d’amore ma una grande opportunità per il territorio della provincia di Rimini e quella di Pesaro e Urbino.“ sottolinea l’autrice Maria Cristina Maselli “I Malatesta e i castelli malatestiani sono una risorsa culturale immensa che finora non è stata valorizzata. Durante il nostro incontro, diverso dalle presentazioni tradizionali, io e Fabio Zito vi accompagneremo nella vita di Sigismondo e Isotta e nel cuore del ‘400, magnifico periodo storico che vide il tramonto del Medioevo, l’affermarsi dell’Umanesimo e l’esplosione del Rinascimento. Ci vediamo il 28 settembre alle 16 alla Rocca di Verucchio.’’



“Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore” è stato consigliato dal giornalista Angelo Polimeno Bottai nella rubrica “Libri” di TG1 Mattina, condotta insieme alla giornalista Micaela Palmieri. È inoltre già stato presentato in diverse occasioni: a Fano presso l’ex Chiesa S. Francesco in occasione della rassegna storica “I Malatesta a Fano”, ad Avellino presso il Circolo della stampa in collaborazione con l’Accademia dei Dogliosi, a Piombino presso l’UniTre, a Rimini alla Biblioteca Civica “Gambalunga”, ad Anagni (FR) nella Sala della Ragione del Palazzo Comunale durante la programmazione del XXXI Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale.

Dopo l’evento del 28 settembre a Verucchio, seguirà la presentazione del libro il prossimo 5 ottobre a Pesaro nella Biblioteca Comunale San Giovanni, nell’ambito delle manifestazioni di “Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024”.

Maria Cristina Maselli inizia a lavorare in Rai nell’edizione 2004 di Domenica In. Da allora ha continuato a scrivere per la Tv, collaborando fra gli altri con Massimo Giletti, Antonella Clerici, Pippo Baudo, Giancarlo Magalli e Bruno Vespa. Da anni studiosa della storia rinascimentale e malatestiana, affianca alla vecchia passione televisiva, e alla scrittura, l’attività di divulgatrice storica.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni e prenotazioni:

0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net

