Silenzio da San Marino RTV sulle voci di dimissioni del Direttore Generale Andrea Vianello

A seguito delle voci circolate riguardanti le presunte dimissioni di Andrea Vianello, Direttore Generale di San Marino RTV, l’ente pubblico radiotelevisivo della Repubblica di San Marino non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali che confermino o smentiscano tali indiscrezioni né ha pubblicato la notizia del bilancio non ancora approvato del 2023 né del presunto buco di circa 2 milioni di euro.

La notizia ha sollevato interrogativi sul futuro direzionale dell’emittente statale ed addirittura la permanenza della Rai – Radiotelevisione italiana come coproprietaria di Rtv San Marino.

La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di San Marino RTV mantiene un clima di incertezza tra i dipendenti dell’ente e il pubblico sammarinese. La posizione di Direttore Generale in un ente radiotelevisivo pubblico come San Marino RTV è centrale per la definizione delle strategie editoriali e operative. Pertanto, eventuali cambi al vertice possono avere implicazioni rilevanti per l’orientamento dell’emittente e per i suoi programmi.

Attualmente San Marino RTV prosegue le sue attività regolari senza pubblicare nulla su questo argomento, come se nulla fosse successo.

La cittadinanza attende chiarimenti ufficiali anche dall’esecutivo sammarinese, che è tuttora in carica, che possano dissipare le incertezze attuali; la pronta e chiara comunicazione nelle organizzazioni che svolgono un servizio pubblico essenziale come l’informazione è fondamentale.

