Sindaco Rimini, la recessione tedesca preoccupa il turismo

BOLOGNA, 03 DIC – L’economia tedesca in recessione oltre a porre “più di una domanda all’Europa circa le sue prospettive di futuro immediato” genera “anche le preoccupazioni dell’intero settore turistico italiano, che storicamente beneficia in maniera robusta dei flussi turistici provenienti dalla Germania.

Si pensi solo alla Riviera romagnola: dal dopoguerra in poi, il mercato germanofono è costantemente stato il primo per arrivi e pernottamenti nel segmento estero”.

A esprimere timori per l’impatto sul comparto delle difficoltà economiche teutoniche è il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad secondo cui Rimini e la stessa Riviera Romagnola hanno però “tutte le carte per bypassarne i possibili effetti negativi”.

Nel 2023, argomenta in una lettera inviata ai media locali, quanto a presenze tedesche “per Rimini capoluogo in particolare si parla di 450mila in aumento addirittura rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemico, quando furono poco più di 400mila.

Numeri importanti e portanti per la nostra economia – puntualizza – che potrebbero subire potenzialmente un rallentamento nel 2025 a causa della crisi economica interna della Germania” Ad ogni modo, prosegue Sadegholvaad, “credo che come Riviera di Rimini e come Romagna, proprio davanti a un problema, abbiamo tutte le carte per bypassarne i possibili effetti negativi.

Innanzitutto sono già state annunciate alcune iniziative sulla mobilità come il collegamento giornaliero ferroviario fra Monaco di Baviera e la Riviera Romagnola di ferrovie tedesche DB ed austriache ÖBB” e le azioni promozionali “messe in atto da Apt su quel mercato. E’ chiaro che, insieme al comparto privato, si deve lavorare nella direzione di massimizzare una delle storiche e principali caratteristiche della vacanza in Romagna: il rapporto tra qualità offerta e prezzo proposto, particolarmente attrattiva per un turismo sostanzialmente ‘di prossimità’ come quello tedesco. Dobbiamo essere veloci – conclude il sindaco di Rimini – creativi nell’esaltare queste nostre caratteristiche di fondo. In pochi al mondo riescono a proporre luoghi, servizi, opportunità di divertimento e cultura come la Romagna a prezzi estremamente competitivi”.

