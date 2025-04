Siviglia a San Marino a piedi: è circa a metà percorso il viaggio epico di Franco Ugolini e Gianpaolo Paesini

Due cittadini sammarinesi, Franco Ugolini e Gianpaolo Paesini, stanno affrontando un’avventura straordinaria: percorrere a piedi ben 1000 km da Siviglia a San Marino. Partiti il 15 marzo 2025, i due viaggiatori sono attualmente a metà strada, attraversando la Toscana, e si avvicinano al traguardo previsto per il 15 aprile prossimo.

Questa impresa, che unisce resistenza fisica e passione per il cammino, è una dimostrazione del coraggio e della determinazione di Ugolini e Paesini. Con una media di circa 30-35 km al giorno, il loro viaggio li ha portati attraverso vari paesaggi e città, vivendo un’esperienza unica che mescola storia, cultura e la bellezza della natura europea.

Il percorso, che parte dalla storica Siviglia in Spagna, attraversa la Francia e prosegue verso il cuore dell’Italia, passando per città come Pisa, prima di arrivare a San Marino. Ogni tappa è una conquista, sia fisica che simbolica, mentre Ugolini e Paesini non solo celebrano il legame con la propria terra, ma anche con le tradizioni europee del cammino.

Le motivazioni dietro a questa avventura sono molteplici. Franco Ugolini, noto per il suo impegno nel sociale e la passione per le sfide fisiche, e Gianpaolo Paesini, con il suo spirito di esplorazione, hanno deciso di intraprendere questa impresa per celebrare il legame tra San Marino e le radici storiche della nostra Europa, con uno sguardo rivolto anche alla natura e alla sostenibilità.

Questa sfida è anche un esempio di perseveranza, dato che il viaggio prevede di attraversare diversi climi e terreni, dal caldo dell’Andalusia alle temperature più fresche del nord Italia. Ma la motivazione che li spinge a proseguire è forte: arrivare a San Marino, il loro punto di partenza e d’arrivo, è la realizzazione di un sogno condiviso.

Concluderanno la loro impresa il 15 aprile, dopo un mese di cammino, dimostrando che la determinazione e la passione possono far superare qualsiasi ostacolo. L’intera comunità sammarinese, e non solo, segue con attenzione il loro viaggio, che sta già ispirando molti a intraprendere avventure simili.

Il viaggio di Ugolini e Paesini è un esempio di come l’amore per la propria terra, la passione per l’avventura e la perseveranza possano fare la differenza.