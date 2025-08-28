Skopje, il Murata parte col botto: Yerevan travolto 3-1 in Champions League di futsal

Esordio da sogno per il Murata nella UEFA Futsal Champions League. La squadra sammarinese ha battuto 3-1 lo Yerevan nel turno preliminare giocato in Macedonia, trascinata da un incontenibile Antonio Jami?i?, autore di una tripletta che ha consegnato ai bianconeri la prima vittoria europea della stagione.

Il successo del Murata arriva a distanza di un anno dall’impresa del Fiorentino, capace di ottenere la prima storica affermazione di un club del Titano in Europa. I ragazzi di Massimiliano Spada non hanno voluto essere da meno, firmando un debutto brillante nonostante le assenze pesanti di Busignani e Moretti, fermati dalle squalifiche.

La partita si è accesa fin dai primi minuti: Protti si è opposto al mancino di Yeghiazaryan, mentre sull’altro fronte Jami?i? ha subito mostrato tutta la sua qualità, sfiorando il gol dopo una serpentina. L’equilibrio si è spezzato al 10’, con l’anticipo e la conclusione mancina del fuoriclasse croato che ha sbloccato il match. Lo Yerevan ha reagito trovando il pari con Khatuev, ma nella ripresa sono stati i bianconeri a fare la differenza.

Decisivo l’episodio al 25’: un errore del portiere armeno Mkrtchyan in fase di impostazione ha permesso a Jami?i? di rubare palla e firmare il nuovo vantaggio dalla distanza. Lo Yerevan ha provato a reagire inserendo il portiere di movimento, ma il Murata ha retto con ordine, affidandosi anche alle parate di un superbo Protti. Nel finale, ancora una leggerezza difensiva degli armeni ha spalancato la strada al terzo sigillo di Jami?i?, che dalla propria metà campo ha chiuso definitivamente i conti.

Il Murata conquista così tre punti pesantissimi in chiave qualificazione, mostrando compattezza e cinismo nelle fasi decisive. Questa sera (ore 20:30) i bianconeri torneranno in campo contro i padroni di casa del Forca, reduci dal 4-0 sugli andorrani dell’Encamp. Una sfida che già profuma di spareggio per il passaggio del turno.

Tabellino

Yerevan – Murata 1-3

Reti: 10’52’’, 25’30’’ e 36’55’’ Jami?i? (M), 17’05’’ Khatuev (Y).

Ammoniti: Ercolani (M), Yeghiazaryan (Y).