Sogliano al Rubicone. Denunciati due presunti truffatori per un raggiro ai danni di un’anziana

I Carabinieri di Sogliano al Rubicone hanno denunciato due individui, tra cui un minorenne, per un presunto caso di truffa aggravata in concorso. L’incidente si è verificato ad aprile, quando un’anziana del luogo è stata contattata telefonicamente da una persona che si era spacciata per un’operatrice giudiziaria. Questa le ha comunicato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale, inducendola a consegnare circa 1.500 euro a un complice per il presunto rilascio del familiare.

Solo dopo alcune ore, e dopo aver contattato il figlio, la donna ha capito di essere stata vittima di un inganno. I Carabinieri, grazie all’analisi del veicolo utilizzato dai truffatori, che era stato noleggiato da una società del Sud Italia, sono riusciti a rintracciare i responsabili. Le indagini hanno portato all’identificazione di un 29enne e di un 17enne, entrambi residenti in Campania.