Sogliano al Rubicone, ragazzina violentata alla festa in collina. Indagini serrate dei carabinieri per individuare l’autore

In una tranquilla frazione tra Savignano, Longiano, Roncofreddo e Borghi, nelle colline del Cesenate, un evento drammatico ha spezzato la serenità di una serata di festa. Una minorenne ha denunciato ai carabinieri di essere stata vittima di una violenza sessuale al termine di un evento all’aperto, secondo quanto riportato da fonti locali e dall’Ansa. Le indagini sono in corso per chiarire i contorni di una vicenda che ha lasciato la comunità sotto shock.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane, che aveva partecipato alla festa insieme ad alcuni amici, si trovava nel parcheggio quando è stata avvicinata da un ragazzo di poco più grande, con cui aveva scambiato qualche parola durante la serata. Qui, l’aggressore, incurante del rifiuto della ragazza, avrebbe compiuto l’abuso, per poi allontanarsi rapidamente. La vittima, dopo il trauma subito, ha trovato il coraggio di confidarsi con i genitori, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso. Gli esami medici hanno confermato i segni della violenza, rafforzando la denuncia formalizzata presso i carabinieri.