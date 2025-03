Sogliano sul Rubicone, SP11 Cà Quaiotto: fine del cantiere in vista

Il cantiere sulla strada provinciale 11 “Sogliano”, tra il km 20 e il km 20+250 in località Ca’ di Quaiotto, sta per essere completato. A partire da giovedì 27 e venerdì 28 marzo, verranno eseguite l’impermeabilizzazione delle due solette in calcestruzzo e, successivamente, la stesa dei conglomerati bituminosi, con la posa del binder e del tappeto d’usura. Una volta completate queste opere, nella settimana successiva, verrà realizzata la segnaletica orizzontale.

Attenzione per gli utenti della strada

In questa fase finale, verranno rimossi i new jersey di separazione delle corsie, e si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a rispettare la segnaletica stradale. Il traffico continuerà ad essere regolato a senso unico alternato per circa due settimane, per permettere l’esecuzione in sicurezza delle opere strutturali di contenimento e protezione superficiale della scarpata di valle dall’erosione. Questo intervento prevede la posa di reti in acciaio ancorate alle scarpate e biostuoie in fibre di cocco.

Un intervento fondamentale per la viabilità

La strada provinciale era stata gravemente compromessa a seguito di un importante dissesto strutturale e del dimezzamento della carreggiata dovuto all’alluvione di maggio 2023. I lavori, avviati la scorsa estate, sono stati finanziati dalla struttura commissariale alla ricostruzione per un importo di 1.500.000 euro e sono realizzati dal consorzio CO.I.R. – Consorzio Imprese Romagnole di Cesena.

Le dichiarazioni

“Il cantiere sulla SP11 con l’asfalto dei prossimi giorni è quasi concluso – commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì – Cesena – così viene restituita una viabilità sicura alla comunità di Sogliano al Rubicone su una strada fondamentale per la vita dei cittadini soglianesi. Contestualmente, continuiamo nell’impegno sulla ricostruzione: entro giugno affideremo i cantieri sulle provinciali 9 “Cesena Sogliano”, 13 “Uso”, 79 “Rio Petra”, 85 “Fondovalle Rubicone”, 88 “Alto Uso” per un investimento complessivo di 12.150.000 euro.”

“Vedere il compimento di quest’opera, fondamentale per la sicurezza e la viabilità del nostro territorio – commenta Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone – rappresenta un traguardo significativo. Continuiamo, insieme a Provincia, Regione e Struttura Commissariale, a mettere il massimo impegno nel completare le opere di ricostruzione post-alluvione.”