Solidarietà e musica: anche a Riccione torna il Campo Lavoro Missionario – una grande festa con l’iniziativa Voci in Missione insieme ad Avis

Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 si rinnova l’appuntamento con il Campo Lavoro Missionario, un’iniziativa di solidarietà promossa dalla Diocesi di Rimini per raccogliere fondi a sostegno di progetti umanitari nei Paesi più poveri e per supportare situazioni di difficoltà nel territorio riminese. Anche Riccione sarà protagonista di questo grande evento con diverse attività, tra cui il ritorno di Voci in Missione, una serata all’insegna della musica e della solidarietà che animerà il sabato sera del Campo Lavoro.

L’evento si svolgerà sabato 5 aprile alle ore 20.30 in Piazza Stella Maris di Riccione, in via Sicilia 21, nella zona Fontanelle. Quest’anno, la seconda edizione di Voci in Missione si svolgerà in collaborazione con Avis Riccione, unendo la causa missionaria all’importante tema della donazione del sangue. Durante la serata, Avis sarà presente con uno spazio dedicato all’informazione, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questo piccolo ma fondamentale gesto di solidarietà.

Sul palco si alterneranno alcuni giovani talenti riccionesi, tra cui Beart (al secolo Riccardo Bartolini) e la sua band, Savo (Michele Savorgnan) e la sua band e molti altri. A presentare l’evento saranno La Romy (Romina Biasi) e Biacs (Davide Biagini), che accompagneranno il pubblico in una serata di musica, condivisione e impegno sociale.

Parallelamente, nel fine settimana si svolgerà la 45ª edizione del Campo Lavoro Missionario, che si propone di raccogliere oggetti usati e materiali di recupero per sostenere progetti di solidarietà nei Paesi più poveri del mondo e per dare un aiuto concreto alle situazioni di disagio presenti anche nel territorio riminese.

Per chi desidera partecipare alla raccolta, sarà possibile donare indumenti in buono stato, biancheria, calzature, libri, giocattoli, biciclette, elettrodomestici e oggetti per la casa, oltre a batterie al piombo, metalli e carta. È consigliato suddividere gli oggetti in base alla loro tipologia, utilizzando scatoloni per giocattoli, piccoli elettrodomestici e oggetti destinati alle bancarelle dell’usato, indicandone chiaramente il contenuto. Non sarà invece possibile donare mobili, legnami, materassi, vetro, televisori, frigoriferi, condizionatori, pneumatici, damigiane o bombole del gas, per difficoltà nello smaltimento.

Il centro di raccolta a Riccione sarà situato nell’area del Luna Park, in viale Vespucci 6, e per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il numero 353 4270827.

Nel centro di raccolta di Riccione sarà presente un mercatino dedicato ai gadget e ai cimeli di vari sport donati al Campo Lavoro Missionario da un appassionato riccionese che preferisce restare anonimo.