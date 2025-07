Sopralluogo del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e della presidente di Fondazione Flaminia, Mirella Falconi, allo studentato di viale Farini

Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici e alla presidente di Fondazione Flaminia, Mirella Falconi, per verificare lo stato dei lavori dello studentato che sorgerà in viale Farini. Terminati gli interventi di demolizione, si sta procedendo con rinforzi strutturali e in due dei quattro piani sono già state approntate le pareti di separazione tra le stanze. Lo studentato ospiterà 10 mini alloggi e un totale di 112 posti letto, 42 stanze doppie e 12 stanze singole. “Si tratta – osserva Barattoni – di un intervento che contribuirà a fornire nuovi servizi agli studenti e che aumenterà la capacità di accoglienza della nostra città. Allo stesso tempo, apporterà un contributo significativo al miglioramento della zona della stazione, perchè sappiamo bene che i luoghi vissuti diventano maggiormente sicuri. Nei prossimi mesi continueremo a monitorare il cantiere ben sapendo che, a quest’importante intervento, affiancheremo altre scelte strategiche per raggiungere, quanto prima, l’obiettivo di consolidarci come città universitaria a tutti gli effetti, di concerto con Università di Bologna e Fondazione Flaminia”. ” È stato un vero piacere – aggiunge la presidente Falconi – avere il sindaco in visita allo studentato: è stata l’occasione per mostrare un progetto fondamentale che si realizza con l’importante contributo dell’Amministrazione comunale e che fornirà un servizio basilare per il radicamento dell’università nel territorio ravennate”.

