Soroptimist San Marino. 11 Febbraio si celebra un importante ricorrenza volta a promuovere il pieno ed equo accesso al mondo della scienza per le donne e le ragazze

L’11 febbraio è la Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, proclamata dalle Nazioni Unite ed attuata da UNESCO e da UN-Women, in collaborazione con istituzioni e partner della società civile, per riconoscere il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia e per promuovere il loro pieno ed equo accesso nel mondo scientifico. Le donne e le ragazze svolgono un ruolo fondamentale nelle comunità scientifiche e tecnologiche, e la loro partecipazione dovrebbe essere rafforzata, richiamare maggiore riflessione sugli investimenti per l’uguaglianza nella scienza al fine di raggiungere insieme modelli vincenti di società sostenibili e inclusive.

Mentre la parità di genere nell’educazione di primo e secondo livello è stata pienamente raggiunta, permane una disparità di genere per i corsi di laurea perché le giovani studentesse interessate alle scienze sono spesso timorose nell’intraprendere un percorso universitario in ambito STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics-scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), con conseguenze significative sul futuro delle donne e della società.

Illuminanti sono le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres:

“Abbiamo bisogno delle prospettive femminili per assicurarci che la scienza e la tecnologia funzionino per tutti.”

Il Soroptimist Club San Marino oltre a contribuire alle decisioni prese in questi anni dalle Nazioni Unite grazie alle proprie rappresentanti, ha in campo progetti per invertire questa tendenza perché molti nuovi (e futuri) lavori sono STEM e le ragazze devono essere incentivate, rassicurate in merito al loro proseguimento in studi scientifici a livello universitario e nella ricerca.

Attraverso questa giornata promuoviamo il cambiamento, esortiamo alla sensibilizzazione e alla comprensione del ruolo e dell’importanza delle figure femminili nello straordinario mondo della scienza.

