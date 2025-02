Soroptimist San Marino organizza una conferenza per parlare ai giovani di Cyberbullismo ed educazione alla cultura del rispetto 

Un evento per comprendere cyberbullismo e cyberviolenza

Mercoledì 20 Novembre, alle ore 9,30 appuntamento con gli studenti delle Scuole Medie al Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la Conferenza “Cyberbullismo e Cyberviolenza. Educare i giovani alla cultura del rispetto”, evento voluto dal Soroptimist San Marino in collaborazione con la Gendarmeria di San Marino e con il patrocinio delle Segreterie di Stato all’Istruzione, alla Giustizia e alla Sanità, dell’Authority Pari Opportunità e dell’Ordine degli Psicologi.

Insieme, uniti per favorire una riflessione da parte dei giovani sulle dinamiche di base del bullismo e delle conseguenze che questo fenomeno ha nei confronti di chi lo subisce; le 2 relatrici sul palco dopo il saluto della Presidente del Soroptimist Intermational e l‘introduzione del Generale Maurizio Faraone – Comandante del Corpo della Gendarmeria di San Marino, saranno Dott.sa Arianna Scarpellini – Dirigente UO della Scuola Elementare e la Vice Ispettrice Tamara Fanelli – dell’Ufficio Minori e Vittime vulnerabili della Questura di Forlì – concentreranno l’attenzione sulla consapevolezza e la comprensione del fenomeno, sulla prevenzione, sui dati e sull’uso corretto dei social, tramite esempi, slides e video.

“Il Soroptimist Club San Marino intende contribuire al contrasto di questo allarmante fenomeno attraverso un’azione mirata, creando consapevolezza dei rischi e dei problemi, identificando strategie di prevenzione e di reazione con particolare attenzione ai giovani della scuola primaria” le parole di Isabella Gumpert, Presidente del Soroptimist Single Club di San Marino che ha inoltre sottolineato come anche l’OMS ha individuato nel bullismo un fattore predittivo per la futura violenza contro le donne.

Per rendere gli studenti ancor più protagonisti del progetto, all’ingresso del Teatro verranno distribuiti dei braccialetti arancioni, con la dicitura Respect – Rispetto, e si offrirà loro la possibilità di partecipare ad un contest fotografico, tema appunto “Mostra il tuo Rispetto” in cui si chiederà di immortalare con uno scatto le diverse situazioni in cui questo braccialetto potrà ritrovarsi.

Premi per i primi 3 vincitori. Tutte le info a seguire al evento.

L’ingresso alla Conferenza è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Info: 3371009731 – segretaria@soroptimistsanmarino.org

Soroptimist International Club di San Marino una Organizzazione di Donne per Donne.