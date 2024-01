Sorpresa sotto l’albero per il karate di Poggio Torriana

Grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale e dell’ufficio comunale competente, il Centro Sportivo Comunale in via Costa del Macello ha ora in dotazione un nuovo tatami per gli allenamenti di Karate e difesa personale.

Il Karate a Poggio Torriana arriva nel 2005 grazie alla dedizione di alcuni appassionati che, dopo aver radunato un piccolo gruppo di ragazzi, hanno iniziato a praticare questa disciplina ricca di sani principi utili allo sviluppo fisico e mentale delle persone. Si susseguono nei primi anni vari insegnanti fino al 2015 quando, i due attuali insegnanti, Francesco Piccoli e Fabio Annessi, hanno preso totalmente in carico la gestione tecnica degli allenamenti. Forti di un background diversificato, completano la formazione come insegnanti seguendo i corsi della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), unica federazione nazionale di Karate ufficialmente riconosciuta dal CONI.

Presso il Centro Sportivo, è oggi possibile frequentare i corsi di Karate (bambini 4-11 anni e ragazzi/adulti) ed un corso di difesa personale per ragazzi e adulti. Anche quest’ultima attività è svolta seguendo i programmi FIJLKAM di MGA (Metodo Globale di Autodifesa), un sistema integrato che comprende l’applicazione alla difesa personale delle tecniche più efficaci delle varie discipline da combattimento federali e non.

Grazie all’acquisto del nuovo tatami, è ora aumentata la possibilità di poter allenare in sicurezza i giovani, secondo tecniche efficaci ed ospitare stage di allenamento multidisciplinare.

Poggio Torriana, 10/01/2024 L’Ufficio Stampa