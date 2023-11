SORPRESI ALL’INTERNO DI UN’AZIENDA AGRICOLA: UN MAGGIORENNE E QUATTRO MINORENNI DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

Baricella (BO): I Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Molinella (BO) hanno denunciato cinque persone, un 18enne e quattro 16enni, uno dei quali è una donna, tutti studenti e incensurati, alle rispettive Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Bologna. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso. E’ successo verso le ore 23 circa di venerdì 3 novembre u.s., quando il titolare di un’azienda agricola della zona, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna ed ha riferito di essersi accorto, tramite il sistema di allarme e la visione delle telecamere di sorveglianza installate all’interno della sua azienda, della presenza di alcune persone all’interno del capannone. I militari hanno immediatamente raggiunto l’azienda in questione e sorpreso le cinque persone segnalate, le quali avevano fatto accesso al suo interno, mediante l’effrazione della porta di ingresso. Il gruppetto di ragazzi, che nel frattempo si era nascosto, per non essere visto, dietro alcuni trattori parcheggiati, una volta scoperto e bloccato dai militari, con il supporto di un’altra pattuglia giunta in ausilio, è stato sottoposto a perquisizione personale. All’interno delle tasche della felpa del 18enne, i militari hanno rinvenuto un set di chiavi esagonali, un taglierino e due spatole in legno mentre, dentro lo zaino, indossato da uno dei 16enni, è stata trovata una chiave a crick, un flessibile e un seghetto con una lama lunga 16cm. I Carabinieri hanno recuperato per terra anche altri utensili, come una sega avente la lama lunga 33cm, una tonchese e un piede di porco in acciaio lungo circa 60 cm. Tutto il materiale recuperato è stato restituito al proprietario dell’azienda mentre, i 4 ragazzi e la ragazza, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria con l’affidamento dei minorenni ai propri genitori.