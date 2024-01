SORPRESO IN SELLA A UNA BICI RUBATA TENTA DI MORDERE I CARABINIERI: ARRESTATO 24ENNE MAROCCHINO

Imola (BO): Un giovane di 24 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola. L’arresto è avvenuto alle 12:30 dell’8 gennaio 2024, dopo che i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati contattati da un cittadino che segnalava una disputa tra una signora e un ciclista in via Aspromonte. La signora accusava il ciclista di aver rubato la sua bicicletta elettrica. Al loro arrivo, i Carabinieri sono stati aggrediti dal presunto autore del furto, il giovane marocchino di 24 anni, che li ha colpiti con calci, pugni e ha tentato di morderli. Inoltre, ha danneggiato il parafango del veicolo militare. Dopo essere stato calmato e accompagnato in caserma, il giovane è stato arrestato con l’accusa di minacce, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale. È stato anche denunciato per ricettazione, in relazione alla bicicletta rubata che stava utilizzando, del valore di 3.000 euro. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria, una donna rumena di 38 anni residente a Imola. La donna ha riferito ai Carabinieri che il mezzo era stato rubato pochi giorni prima da persone sconosciute che avevano forzato il portone del garage. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire direttamente davanti al Tribunale.