Sospesa l’attività di un’estetista per mancanza di igiene: intervento del Comune di Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina – Un’estetista locale ha visto sospesa la propria attività a causa della non conformità alle norme igieniche relative alla sterilizzazione degli strumenti per manicure e pedicure. Il provvedimento, emesso dal Comune, è scaturito da un controllo di routine effettuato nel novembre 2024, durante il quale sono emerse gravi irregolarità.

Il centro estetico, in funzione da oltre dieci anni, è stato trovato in possesso di attrezzature non monouso riposte in buste aperte, senza la data di sterilizzazione. Ulteriori verifiche hanno rivelato strumenti coperti da ruggine e residui organici, sollevando preoccupazioni per la salute delle clienti, che potrebbero essere esposte a infezioni, inclusa l’epatite C.

Un sopralluogo successivo, condotto a gennaio dal Dipartimento di Sanità Pubblica, ha confermato le violazioni riscontrate in precedenza. Pertanto, il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività di manicure e pedicure, dando alla titolare un termine di sei mesi per regolarizzare la situazione e rispettare le normative igienico-sanitarie. Durante questo periodo, il centro dovrà dotarsi di attrezzature adeguate per garantire la corretta sterilizzazione degli strumenti.