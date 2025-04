Spaccio di cocaina, 3 arresti e una denuncia a Cesena

I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno arrestato tre cittadini stranieri e denunciato un cittadino italiano. Durante la notte tra il 26 e 27 novembre i militari hanno eseguito il controllo degli occupanti di un’auto parcheggiata a bordo strada, con a bordo due donne straniere, di 30 e 25 anni, residenti in Piemonte, che avevano appena ceduto ad un uomo, di 25 anni, anch’esso straniero, domiciliato a Cesena, un etto di cocaina in cambio di 4.200 euro. Durante la perquisizione del domicilio dell’uomo, presso un’abitazione di un 50enne italiano, sono state rinvenute una modica quantità di stupefacente e due armi ereditate dall’italiano ma non denunciate agli uffici di Polizia. Motivo per cui quest’ultimo è stato denunciato per possesso illegale di armi.

Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Forlì. Nella tarda mattinata del 29 novembre si è svolta l’udienza per la convalida degli arresti, con conseguente scarcerazione e l’applicazione della misura del divieto di dimora in Emilia Romagna.