SpaceX: detriti della capsula Starship causano deviazioni di voli commerciali

Un test di volo della navicella Starship di SpaceX, condotto dalla base di lancio Starbase a Boca Chica, Texas, ha subito un imprevisto che ha causato la caduta di detriti spaziali e il conseguente dirottamento di alcuni voli commerciali. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, durante il settimo volo di prova del razzo progettato per future missioni spaziali a lungo raggio.

La missione, iniziata con il lancio della Starship integrata al razzo Super Heavy, prevedeva il rientro controllato di quest’ultimo, che è avvenuto con successo grazie all’aggancio alla torre Mechazilla. Tuttavia, la capsula superiore, destinata a proseguire la missione con dieci satelliti-modello a bordo, ha perso il controllo circa otto minuti dopo il decollo. Un incendio improvviso ha distrutto la capsula, generando frammenti che sono caduti all’interno di un’area di sicurezza prestabilita.

INonostante l’area di sicurezza per la caduta dei detriti fosse stata pianificata, alcuni voli commerciali sopra Porto Rico sono stati temporaneamente deviati come misura precauzionale. La Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato che l’episodio ha richiesto una rapida risposta per garantire la sicurezza del traffico aereo. Dopo un breve periodo di incertezza, i voli sono ripresi regolarmente.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio che ha distrutto la capsula superiore. SpaceX ha dichiarato che lavorerà per comprendere e risolvere il problema, garantendo che eventuali anomalie simili non si ripetano in futuro. Non sono stati riportati danni a persone o proprietà a causa della caduta dei detriti.