Spari contro i gatti a Verucchio: due episodi inquietanti sollevano preoccupazioni

Verucchio è al centro di una vicenda preoccupante che ha visto coinvolti due gatti nella stessa area. Negli ultimi tempi, si sono registrati due episodi di spari contro animali domestici, con il più recente che ha colpito Giulio, un gatto che è scomparso durante la sera della Fogheraccia e ritrovato quattro giorni dopo al canile di Rimini. Il felino, descritto come affettuoso e docile, è tornato a casa con gravi ferite al viso, risultando cieco a causa di un colpo sparato a distanza ravvicinata con un fucile Flobert.

Il proprietario di Giulio, Gilberto, ha portato il gatto al Centro veterinario Valmarecchia, dove il dottor Widmer Mattei ha confermato la gravità delle ferite. “Il viso di Giulio era crivellato di pallini, e attualmente è cieco”, ha dichiarato il veterinario, aggiungendo che è necessario monitorare le condizioni del gatto dopo le cure iniziali.

Un episodio simile era già accaduto al gatto del cugino di Gilberto, Meo, anch’esso colpito, ma in quel caso con un proiettile di un fucile ad aria compressa. Entrambi gli eventi si sono verificati nella stessa zona, in via Di Mezzo, e sono ora oggetto di indagini da parte dei carabinieri forestali.

L’associazione DnA Rimini, che si occupa della tutela degli animali e dell’ambiente, ha espresso preoccupazione per la situazione. La presidente dell’associazione, Uliana Vergoni, ha dichiarato che è fondamentale che queste aggressioni siano indagate seriamente, sottolineando come i reati contro gli animali vengano spesso trascurati. Vergoni ha esortato a riflettere sulla sicurezza degli animali e delle persone in una comunità in cui tali atti di violenza possono verificarsi.