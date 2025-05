Spettacolo teatrale Pugni pesanti. Leve contro la guerra di e con Denis Campitelli. Sabato 1 febbraio 2025 ore 21:00 al Teatro comunale di Cervia

L’Associazione culturale Tolmino Baldassari, con il patrocinio del Comune di Cervia e la collaborazione della Biblioteca comunale Maria Goia è lieta di invitare la cittadinanza alla messa in scena dello spettacolo teatrale Pugni pesanti. Leve contro la guerra di e con Denis Campitelli, con la regia di Alberto Grilli, luci di Marcello D’Agostino, costumi di Angela Pezzi, una produzione Teatro Due Mondi. Vi aspettiamo al Teatro comunale di Cervia sabato 1 febbraio 2025 ore 21:00. Evento con obbligo di prenotazione dal 15 gennaio contattando il numero 339 3270784 dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, ingresso 10 euro.

Seconda Guerra Mondiale. Anselmo Mambelli, un giovane contadino romagnolo, nel 1940 finisce

dentro l’infernale giostra della guerra e viene spedito in Nord Africa. Anselmo è abituato a combattere, ma sul ring. Da anni si diletta con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono conosciuti perché veloci, abili e pesanti. Ma la guerra è un’altra cosa. Quando si combatte non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano, non esiste l’incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro. Il racconto di un ragazzo italiano che grazie alla passione per la boxe, riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra. Tratto da un’incredibile storia vera.