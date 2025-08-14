Sport, Baseball. A Grosseto il San Marino Baseball vince in rimonta gara2 e vola sul 2-0 nella serie

Con una prestazione di carattere e una rimonta costruita nella parte centrale dell’incontro, il San Marino Baseball si è imposto ieri, mercoledì 13 agosto, sul Bbc Grosseto per 7-5 allo stadio Jannella, portandosi così sul 2-0 nella serie dei quarti di finale.

Il momento decisivo è arrivato al 6° inning, quando, sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa, Federico Celli ha firmato la valida del pareggio e, subito dopo, Marcos Diaz ha realizzato un fuoricampo da tre punti, il secondo in due gare, che ha ribaltato il match. «Quel giro di mazza ha cambiato i destini della partita», sottolinea la società sammarinese.

La cronaca vede un avvio favorevole al Grosseto, in vantaggio già al 1° inning grazie a una rimbalzante di Deotto. Al 3° i toscani allungano fino al 3-0, complice un lancio pazzo e un errore difensivo. San Marino prova a reagire al 4°, ma i primi punti arrivano solo al 5° con il doppio di Batista che porta a casa Diaz e Di Fabio, fissando il parziale sul 3-2.

Nella parte bassa dello stesso inning, il Bbc spreca una ghiotta occasione con basi piene e zero eliminati, fermato da un doppio gioco difensivo. Al 6°, come detto, arriva la svolta: base ball ad Angulo, colpito Pieternella, singolo di Celli per il 3-3 e poi il fuoricampo da tre punti di Diaz per il sorpasso sul 6-3. Grosseto accorcia subito con il fuoricampo di Giovanni Garbella (4-6) e un doppio di Profar (5-6), ma l’ingresso di Luca Di Raffaele sul monte spegne le speranze di rimonta.

Al 7° San Marino allunga ancora con il doppio di Pieternella che vale il 7-5. Negli ultimi tre inning, Di Raffaele gestisce alla perfezione, mettendo a segno quattro strikeout e chiudendo la gara senza concedere ulteriori punti.

Con questa vittoria, la squadra di Doriano Bindi è ora avanti 2-0 nella serie e avrà la possibilità di chiudere i conti domenica a Serravalle, in gara3.