Sport, calcio. Coppa Titano, Tre Penne spietato nel finale: 3-0 al Domagnano ma il punteggio è troppo severo

Il tabellino racconta di un netto 3-0 per il Tre Penne, ma la realtà del campo, almeno fino all’80’, ha mostrato una sfida equilibrata, con un Domagnano coraggioso e capace di mettere in difficoltà i più quotati avversari. A decidere l’andata degli ottavi di Coppa Titano sono stati i gol di Fabbri (42’), un’autorete sfortunata di Gozzi (80’) e la stoccata finale di Mazzei (90’).

Una partita aperta per larghi tratti

Il match si accende presto: al 10’ è Perazzini a provarci dalla distanza per i giallorossi, mandando un segnale chiaro di voler giocare senza paura. Il Tre Penne risponde alzando ritmo e pressione, con Turchetta che colpisce un palo su punizione e si conferma il più ispirato dei biancazzurri, sempre al centro delle azioni offensive tra conclusioni e assist.

Dall’altra parte, il Domagnano non sta a guardare e sfrutta le ripartenze: Bonetti ha una buona occasione, fermato solo da un’uscita tempestiva di Migani. Lo 0-0 sembra destinato a reggere fino all’intervallo, ma al 42’ una mischia in area viene risolta dal tap-in di Fabbri, che porta avanti il Tre Penne sul filo del primo tempo.

Il crollo nel finale

La rete non piega il morale dei ragazzi di Amati, in campo con grande intensità e mentalità. Fino all’80’ i giallorossi reggono bene, mantenendo viva la speranza di un passivo minimo in vista del ritorno. Ma proprio in quel momento arriva il 2-0 che spezza gli equilibri: un cross di Casadio trova la deviazione sfortunata di Gozzi, che beffa il proprio portiere Papi.

Il colpo psicologico è pesante, e subito dopo, al 90’, Mazzei chiude il match con la terza rete, pochi istanti dopo che Papi aveva compiuto un grande intervento su Badalassi.

Risultato severo, qualificazione in salita

Il 3-0 finale fotografa un Tre Penne cinico e capace di colpire nei momenti chiave, ma lascia al Domagnano il rammarico di una sconfitta troppo ampia rispetto a quanto prodotto. In vista del ritorno, la strada si complica notevolmente per i giallorossi, che dovranno cercare un’autentica impresa per ribaltare il risultato.

Il Tre Penne, con la firma di bomber di esperienza e la profondità di rosa garantita da Selva, fa un bel passo avanti, ma la qualificazione non ha ancora scritto la parola fine.