Sport e salute all’aria aperta: inaugurata l’area attrezzata “Sport di Tutti – Parchi” al Parco Urbano del Conca di Morciano di Romagna

Una mattinata di festa, movimento e partecipazione ha sancito l’ingresso di Morciano di Romagna nella grande rete nazionale di “Sport di Tutti – Parchi”, il progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. assieme ad ANCI per diffondere la cultura dello sport e dei sani stili di vita nelle aree urbane. L’inaugurazione della nuova area attrezzata, collocata al Parco Urbano del Conca, si è svolta oggi alla presenza delle istituzioni e della cittadinanza.

Il vice sindaco Andrea Agostini ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che rende il parco un luogo di incontro e di benessere per tutte le età. Erano presenti Antonella Luminosi, coordinatrice regionale del progetto per Sport e Salute S.p.A., e Luca Ricci, personal trainer e atleta morcianese, che hanno illustrato il valore di questa nuova opportunità per la comunità.

Il momento inaugurale è stato arricchito dal coinvolgimento attivo degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Morciano di Romagna, che hanno animato la mattinata con attività pratiche e dimostrative. Dopo il taglio del nastro, i ragazzi hanno sperimentato in prima persona il funzionamento degli attrezzi, scoprendo come attraverso i QR Code sia possibile accedere a tutorial digitali per allenarsi in autonomia o in gruppo, coniugando movimento e tecnologia.